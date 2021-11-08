ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Компанії Коломойського претендують на постачання рекордного обсягу дизпалива УЗ за формулою "Роттердам+"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 листопада 2021 17:20
Компанії Коломойського претендують на постачання рекордного обсягу дизпалива УЗ за формулою "Роттердам+" Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Дві компанії олігарха Ігоря Коломойського претендують на постачання державній "Укрзалізниці" рекордного обсягу дизельного палива 200 тис. тонн за формулою "Роттерам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

Це ТОВ "Лівайн Торг" - ексклюзивний продавець паливних талонів "Авіас" через мережу АЗС "Приват" і ТОВ "Оіл Трейд 2018" - ексклюзивний трейдер Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Тендер передбачає постачання 200 тис. тонн дизельного палива до березня 2022 року за ціною порту Роттердам (Нідерланди) плюс вартість доставки палива в Україну.

За цією формулою "Укрзалізниця" купує дизельне паливо з 2018 року. Навесні-влітку 2021 року в рамках формульного контракту держкомпанія закупила 95 тис. тонн, з яких 36 тис. тонн - Кременчуцький НПЗ, що виробляє дизпаливо з української нафти компанії "Укрнафта".

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300-350 тис. тонн.

Нагадаємо, "бензинова" форма є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Роттердам+
NEWS
Замість Корнієнка: стало відомо, хто може очолити партію "Слуга народу"
Замість Корнієнка: стало відомо, хто може очолити партію "Слуга народу"
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих