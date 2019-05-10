Коломойський не виключає, що новим прем'єром стане Аваков

Нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

Зокрема, Коломойський, прогнозуючи майбутнє Авакова, не виключив, що він може очолити уряд.

"Може, чому ні. Він може бути як компроміс між багатьма, навіть не йдучи на парламентські вибори", - підкреслив він.

Він також припустив, що до парламенту наступного скликання пройдуть "Слуга Народу", "Батьківщина", політичні сили Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, а також вихідці з "Опозиційного блоку".

"А коли вся ця історія станеться, то має бути коаліція, правильно? Аваков буде, напевно тією людиною, яка зможе збалансувати. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум", - додав Коломойський.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.

Зазначимо, що до другого туру виборів РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь Петра Порошенка.