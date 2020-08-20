ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Колектив білоруського радіо звільнився на знак протесту

Мінськ, Четвер 20 серпня 2020 00:27
Колектив білоруського радіо звільнився на знак протесту
Фото: радіо (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Співробітники радіостанції приєдналися до страйку

Колектив мінської державної радіостанції "Столиця" майже в повному складі звільняється в знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Редакція радіостанції приєдналася до загальнонаціонального страйку.

Про це повідомив ведучий Валерій Кондратьєв, передає "Наша нива".

З 17 серпня в ефір не вийшла жодна розважальна програма: тільки прогнози погоди і новини спорту.

"У вівторок було сказано, що нас звільняють за статтею. На що співробітники погодилися, щоб їх звільнили", - зазначив журналіст.

За його словами, у середу майже всім колективом було прийнято рішення написати заяви про звільнення, що вони і зробили.

Кондратьєв уточнив, що звільняються 11 осіб. Зокрема, директор радіостанції, його заступник і музичний редактор. Що буде з каналом далі, журналіст не знає.

Нагадаємо, у продовження протестів у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк з 17 серпня: страйк триватиме до виконання вимог протестувальників.

16 серпня на протести в центрі Мінська зібралися близько 100 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся