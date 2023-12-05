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Бывшему главе Верховного суда продлили арест

Фото: Всеволод Князев, бывший глава Верховного суда (pravo.ua)
Автор: Иван Носальский

Суд решил еще на два месяца продлить меру пресечения в виде содержание под стражей для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Верховного суда", - сказано в сообщении. 

При этом в прокуратуре уточнили, что размер залога для Князева был уменьшен с 35 млн гривен до 27 млн гривен. 

В случае внесения вышеупомянутой суммы подозреваемый должен будет выполнять ряд процессуальных обязанностей.

Дело Князева

Напомним, еще в мае бывшего главу Верховного суда поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил полномочия Князева.

После этого суд избрал меру пресечения бывшему главе Верховного суда с возможностью внесения залога. Его размер уменьшали уже несколько раз.

Более детально о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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СудкоррупцияМера пресеченияВерховный суд