Ексголову КСУ Тупицького заочно заарештували
Колишньому очільнику Конституційного Суду України Олександру Тупицькому обрали запобіжний захід. Його заочно заарештували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Подільський районний суд Києва призначив Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволить клопотати про його екстрадицію з Австрії.
Крім того, суд спрямував у державний бюджет суму застави, яку раніше внесли у справі ексголови КСУ.
За що судять Тупицького?
Слідство встановило, що у жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка. Він вимагав, щоб той відмовився від дачі свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).
Також Тупицький у 2018-2019 роках неодноразово надавав слідчому у цій же кримінальній справі завідомо неправдиві свідчення.
Обвинувальний акт щодо нього направили до суду у травні 2021 року.
Нагадаємо, у кінці травня 2022 року Тупицького оголосили у міжнародний розшук.
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