RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Бывшего топ-чиновника МИД заподозрили в краже миллионных пожертвований для Украины

17:27 27.07.2026 Пн
2 мин
Правоохранители разоблачили чиновника в организации преступной группы
aimg Елена Бджола
Фото: бывший топ-чиновник МИД получил подозрение в коррупции (Getty Images)

Государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Многомиллионная кража донатов для Украины

НАБУ не называет имени, но в эти годы должность занимал Александр Баньков.

По данным следствия, экс-чиновник вместе с группой сообщников завладели пожертвованиями иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины.

Кто входил в преступную группу

Среди подозреваемых:

  • бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
  • бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
  • советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
  • бухгалтер ГО.

Детали дела

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО.

Экспертиза доказала, что полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц. Те бросали их на конвертационные центры для обналичивания. "Отмытые" деньги участники схемы забирали себе.

Для создания видимости законной деятельности ОО участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, 21 июля НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ задержало действующего народного депутата Украины 29 июня. Его доставили в изолятор временного содержания. По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаНАБУСАПКоррупция