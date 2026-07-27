Бывшего топ-чиновника МИД заподозрили в краже миллионных пожертвований для Украины

Многомиллионная кража донатов для Украины

НАБУ не называет имени, но в эти годы должность занимал Александр Баньков.

По данным следствия, экс-чиновник вместе с группой сообщников завладели пожертвованиями иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины.

Кто входил в преступную группу

Среди подозреваемых:

бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;

бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;

советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;

бухгалтер ГО.

Детали дела

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО.

Экспертиза доказала, что полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц. Те бросали их на конвертационные центры для обналичивания. "Отмытые" деньги участники схемы забирали себе.

Для создания видимости законной деятельности ОО участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.