ua en ru
Сб, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ объявила в розыск лидера запрещенной компартии Симоненко

Суббота 20 января 2024 21:32
UA EN RU
СБУ объявила в розыск лидера запрещенной компартии Симоненко Фото: Петр Симоненко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины объявила в розыск лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Он исчез 19 августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Симоненку, который вместе с семьей сбежал в Россию во время оккупации Киевской области.

Для того, чтобы "эвакуировать" коммуниста Кремль распорядился отправить отряд спецназа РФ. По прибытии вражеских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

В марте 2022 года спецназовцы через блокпосты россиян вывезли Симоненко и его семью на территорию Беларуси, а оттуда в Россию.

Запрет Коммунистической партии в Украине

В декабре 2015 года Окружной адмистративный суд Киева прекратил деятельность компартии Украины. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов.

При этом в мае 2022 года Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении. Таким образом, в Украине была окончательно запрещена деятельность коммунистической партии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Петр Симоненко
NEWS
У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия
У Зеленского призвали партнеров передать Украине больше оружия
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск