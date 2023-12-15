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Бывшего агента ФБР хотят осудить в США за работу на российского олигарха Дерипаску

Иллюстративное фото: в США арестовали экс-агента ФБР за работу на российского олигарха Дерипаску
Автор: Владислав Прийменко

Судья окружного суда заявила, что экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала могут осудить. Но еще есть возможность предоставить аргументы в защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судья окружного суда заявила, что Чарльза Макгонигала приговорят к 4 годам тюрьмы. Но еще есть возможность предоставить аргументы в защиту.

Приговор еще не объявили. Судья Рирден сказала, что перед приговором адвокаты подсудимого должны будут выступить в его защиту.

Бывший глава контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску с весны по осень 2021 года. Он помогал Дерипаске проводить расследование против другого российского бизнесмена, Владимира Потанина. За свою работу Макгонигал получил 17,5 тыс долларов.

В январе 2023 года в Нью-Йорке задержали Макгонила за связи с Дерипаской. Российский олигарх попал под санкции США.

Санкции против российских олигархов

Ранее мы сообщали, что Дерипаска вместе с тремя гражданами РФ получили официальные обвинения от США в нарушении новых санкций из-за вторжения России в Украину.

Также мы писали, что Британия ввела санкции против Дерипаски и еще 7 российских олигархов приближенных к Путину.

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