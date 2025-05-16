Останутся ли Лень и Леброн: кадровые решения "Лейкерс" после провала в плей-офф НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo Sports .

Кадровые решения "Лейкерс"

"Озерные" решили не продлевать контракт с 31-летним игроком. Вместе с Ленем команду покинет также ветеран лиги - 35-летний Маркифф Моррис.

Кроме того, под вопросом остается будущее в "Лейкерс" рекордсмена НБА по количеству набранных очков Леброна Джеймса. В конце декабря 2024 года он заявил о желании выиграть титул НБА и завершить карьеру в конце текущего сезона. Здесь есть нюанс - калифорнийцы выбыли из борьбы за чемпионство уже в первом раунде плей-офф, уступив "Миннесоте Тимбервулвз" - 1:4 в серии.

Лень в сезоне-2024/25

Для украинского центрового "Лейкерс" стал третьим клубом в текущем чемпионате НБА.

Кампанию он начал в составе "Сакраменто Кингз", за который сыграл 36 матчей. Зимой, в период обменов, украинец перешел в "Вашингтон Уизардс", однако за столичный клуб не провел ни одного поединка. В феврале его контракт разорвали, и Лень присоединился к "Лейкерс" в статусе свободного агента.

В составе калифорнийцев центровой провел всего 12 матчей: 10 в регулярном чемпионате и еще 2 в плей-офф. Его статистика в клубе: 1,8 очка, 2,9 подбора и 0,7 ассиста - в среднем за 10,5 минуты на паркете.

Кто такой Алексей Лень

31-летний уроженец города Антрацит Луганской области. В детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а затем сменил целый ряд клубов - "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 вернулся в ряды "Кингз". В феврале 2025 года стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс".

За карьеру в НБА провел 690 поединков, 244 из которых начинал в старте. Его показатели: 6,7 очка и 5,3 подбора за 17 минут на паркете.

Выступал за сборную Украины в матчах отбора на ЧМ-2019 и Евробаскете-2022.