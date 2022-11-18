Бывший российский шпион попросил убежища в Эстонии. Хотя был там осужден

Зинченко, осужденный в Эстонии, подчеркнул, что сбежал из России, поскольку не согласен с ее вторжением в Украину. Как рассказывает Зинченко, он давно видел, что в России установился режим со всеми аспектами тоталитаризма. Поэтому сразу после начала войны решил вместе с семьей покинуть свою страну. Собственный выбор он объяснил тем, что даже когда находился в Эстонии за решеткой, к нему относились гуманно, несмотря на обвинения в шпионаже.

"Все происходящее в России является преступлением. Для меня 24 февраля было разрушено все, что было между мной и моим государством", - подчеркнул он.

Руководитель полиции безопасности Эстонии Александр Тоотс уверен, что многие сотрудники российских спецслужб не поддерживают войну в Украине.

"Они считают ее преступлением против России и российского народа. Мы будем более чем рады пообщаться со всеми, кто ищет новое место для жизни", - цитирует главу эстонской контрразведки Yahoo News.

Артем Зинченко, по данным эстонских правоохранительных органов, жил в Эстонии с 2013 года и продавал детские коляски. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в 2017 году, поскольку признали виновным в передаче ГРУ России сведений о перемещении эстонской военной техники и армии, а также о стратегически важных объектах.

В феврале 2018 года российские власти обменяли Зинченко на эстонца Райво Суси, приговоренного в России к 12 годам лишения свободы также по делу о шпионаже.