Бывший президент США Байден начал новый этап лечения рака: что узнали СМИ

Фото: бывший президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США Джо Байден начал новый этап лечения агрессивной формы рака, который у него диагностировали в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение", - сообщил пресс-секретарь бывшего президента.

В то же время источник NBC, знакомый с пациентом, сообщил, что как ожидается, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении. Сейчас Байден уже принимает гормональные препараты в таблетках.

Что известно

В прошлом месяце 82-летний Джо Байден перенес операцию по лечению рака кожи, известную как операция Мооса. После нее на публике он часто появлялся с большой повязкой на лбу.

После этой процедуры его лечащий врач в служебной записке написал, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и что "никакое дальнейшее лечение не требуется".

Ранее в мае бывший президент США объявил, что у него диагностировали агрессивную форма рака предстательной железы, которая уже дала метастазы в кости.

В то время офис Байдена заявил, что он рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.

Также в посте в соцсети Х после того, как он рассказал о своем диагнозе, Байден написал следующее:

"Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего мы, когда нас терзают трудности. Спасибо, что поддерживаете нас любовью и поддержкой", - говорилось в публикации.

Тогда несколько онкологов сообщили NBC News, что учитывая природу рака Байдена и тот факт, что он уже дал метастазы, вполне вероятно, что болезнь бывшего президента США оставалось недиагностированной в течение многих лет.

