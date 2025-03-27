Экс-президенту Бразилии грозит тюрьма, если суд докажет попытку госпереворота

Как пишет агентство, Болсонару предстанет перед судом по обвинению в заговоре с целью свержения правительства после того, как в 2022 году он проиграл выборы. В среду коллегия из пяти судей Верховного суда единогласно решила привлечь экс-президента к судебному разбирательству.

Если будет доказано, что Болсонару виновен, он может получить длительный тюремный срок. Это в свою очередь, изолирует крайне правого политика, который до сих пор не назвал своего преемника (человеке, который мог бы продолжить про линию в первом лагере). Суд ожидается позже в этом году.

Вскоре после вынесения решения Верховного суда, Болсонару провел пресс-конференцию в Бразилиа Он выступил с продолжительной защитой против того, что он назвал "серьезными и необоснованными обвинениями".

"Кажется, у них что-то личное против меня", - сказал он, имея в виду судей.

Политик отрицает обвинения, добавив, что "они так и не нашли, кто мог бы быть этим лидером". Речь идет о лидерстве в попытке госпереворота.

В своей вступительной речи в среду судья Александре де Мораес, курирующий дело, продемонстрировал кадры, на которых сторонники Болсонару штурмуют правительственные здания. Эти сцены насилия развернулись всего через неделю после инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Мораес назвал это восстание результатом "систематических усилий" Болсонару по дискредитации проигранных им выборов, а затем заговора с целью их свержения с применением насилия при поддержке высокопоставленных военных офицеров и членов кабинета министров.