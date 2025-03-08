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Суд освободил из-под стражи отстраненного президента Южной Кореи

Сеул, Суббота 08 марта 2025 11:17
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Суд освободил из-под стражи отстраненного президента Южной Кореи Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Сеуле решил освободить из-под стражи отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля. Прокуратура поддержала это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Накануне Центральный окружной суд Сеула поддержал просьбу защиты Юн Сок Йоля об освобождении из-под ареста. Судьи считают, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений в мятеже на несколько часов. Обвинение и суд разошлись во мнениях относительно возможности уничтожения доказательств.

Для освобождения отстраненного президента нужно также было дождаться решения прокуратуры. Следователи могли подать апелляцию на решение суда, но этого не произошло.

Юн Сок Йоль будет освобожден в ближайшее время. Он содержался в следственном изоляторе вблизи Сеула.

Дело президента Южной Кореи

Напомним, в начале декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение. Оно было связано не с военной угрозой, а из-за внутренней ситуации.

Военное положение длилось несколько часов, однако это стало началом политического кризиса в Южной Корее. Правоохранители открыли уголовное дело против президента. Юн Сок Йоля отстранили от должности президента.

Суд в Южной Корее 1 января выдал ордер на арест Юн Сок Йоля, но силовики не смогли задержать его из-за сопротивления охраны президента. Позже он все же был задержан и содержался в следственном изоляторе.

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