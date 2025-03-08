Суд освободил из-под стражи отстраненного президента Южной Кореи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Накануне Центральный окружной суд Сеула поддержал просьбу защиты Юн Сок Йоля об освобождении из-под ареста. Судьи считают, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений в мятеже на несколько часов. Обвинение и суд разошлись во мнениях относительно возможности уничтожения доказательств.

Для освобождения отстраненного президента нужно также было дождаться решения прокуратуры. Следователи могли подать апелляцию на решение суда, но этого не произошло.

Юн Сок Йоль будет освобожден в ближайшее время. Он содержался в следственном изоляторе вблизи Сеула.