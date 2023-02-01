ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший правоохранитель-предатель планировал диверсию на Кураховской ТЭС. Его разоблачили

Новина українською →
Курахово, Среда 01 февраля 2023 10:56
Бывший правоохранитель-предатель планировал диверсию на Кураховской ТЭС. Его разоблачили Фото: на Кураховской ТЭС предотвратили диверсию (dtek com)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший правоохранитель планировал теракт на Кураховской ТЭС в Донецкой области. Он вместе с сообщником хотел взорвать электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, правоохранитель одного из органов перешел на сторону врага после захвата части Донецкой области.

Фанат "русского мира" планировал взорвать Кураховскую ТЭС. Он спрятал взрывчатку, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС на подконтрольной Украине территории. Совершить взрыв должен был его сообщник.

Следователи ДБР разоблачили намерения пособника оккупантов в рамках уголовного дела о государственной измене бывшего правоохранителя. Работая на россиян, он проверял автомобили и искал среди водителей и пассажиров правоохранителей и военных.

Сотрудники ДБР обнаружили схрон со взрывчаткой. Предателю заочно объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Санкции предусматривают пожизненное заключение. Следователи ищут сообщника подозреваемого.

Фото: на Кураховской ТЭС предотвратили диверсию (dbr.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала депутата запрещенной ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Донецкая область Кураховская ТЭС Война в Украине госизмена
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам