Бывший посол в РФ объяснил, как мобилизация может дать начало распаду России

Бывший постпред Украины при ООН, а также экс-посол в РФ и США Владимир Ельченко считает, что регионы России, на которые приходится основная часть мобилизации, станут отправной точкой ее дробления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины ".

Учитывая, что основная часть мобилизованных приходится на отдаленные регионы России - то как раз туда пойдет больше всего гробов. Это республики с огромными запасами ископаемых и ярко выраженным национальным колоритом. Именно эти регионы станут отправной точкой дробления России, если там начнутся мятежи из-за гибели мобилизованных, предположил бывший постпред Украины при ООН, а также экс-посол в РФ и США Владимир Ельченко.

"Татарстан и Башкортостан - это нефть и газ. Дальний восток - это почти вся таблица Менделеева. Это те территории, которые в принципе могут существовать самостоятельно. Поэтому именно там могут начаться центробежные процессы. Более того, это может раскачать ситуацию даже в Москве и Санкт-Петербурге", - отметил экс-посол в РФ.