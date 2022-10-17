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Бывший посол в РФ объяснил, как мобилизация может дать начало распаду России

Фото: мобилизация в России (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Бывший постпред Украины при ООН, а также экс-посол в РФ и США Владимир Ельченко считает, что регионы России, на которые приходится основная часть мобилизации, станут отправной точкой ее дробления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины".

Учитывая, что основная часть мобилизованных приходится на отдаленные регионы России - то как раз туда пойдет больше всего гробов. Это республики с огромными запасами ископаемых и ярко выраженным национальным колоритом. Именно эти регионы станут отправной точкой дробления России, если там начнутся мятежи из-за гибели мобилизованных, предположил бывший постпред Украины при ООН, а также экс-посол в РФ и США Владимир Ельченко.

"Татарстан и Башкортостан - это нефть и газ. Дальний восток - это почти вся таблица Менделеева. Это те территории, которые в принципе могут существовать самостоятельно. Поэтому именно там могут начаться центробежные процессы. Более того, это может раскачать ситуацию даже в Москве и Санкт-Петербурге", - отметил экс-посол в РФ.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

Уже через несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников. Также зафиксированы случаи, что мобилизованых россиян на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское из-за нехватки материального обеспечения.

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Мобилизация в России