Бывший милиционер наводил "Шахеды" на Запорожье. Его отправили в тюрьму (фото)

Детали дела

Следствие установило, что вражеским пособником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.

В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона.

Во внимание агрессора он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Сколько агент ФСБ получал за свою "работу"

Для сбора информации он объезжал местность как водитель такси и осуществлял видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

После чего "сливал" разведданные своему "куратору" из ФСБ через анонимные чаты в мессенджерах.

За каждое выполненное задание оккупанты "гарантировали" ему денежное "вознаграждение" в размере от 2 до 5 тысяч гривен. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына.

Предатель наводил на город российские дроны

Прежде всего злоумышленник пытался установить и передать агрессору координаты оборонных и промышленных объектов на территории региона.

Больше всего врага интересовали локации судоремонтных мощностей и мест базирования подразделений морской пехоты ВСУ.

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки серии прицельных ударов по украинским объектам с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Какое наказание назначили агенту РФ

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае этого года во время выполнения им вражеского задания.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.