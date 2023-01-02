RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший генерал НАТО ожидает прекращения огня в Украине в 2023 году

Фото: бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Прекращение огня в захватнической войне России против Украины можно ожидать уже в 2023 году.

Об этом сообщил бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда обе стороны скажут: "Теперь от этого больше нет пользы. У нас будет прекращение огня где-то в 2023 году", - сказал он.

По его мнению, между февралем и маем возникнет ситуация "при которой обе стороны будут понимать, что никуда не денутся". По его словам, это будет момент для переговоров о прекращении огня. Но это не означает мир на длительный период.

"Перемирие означает: мы прекращаем стрельбу. Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или президент Индии Моди - хотя на самом деле никто не навязывается", - добавил он.

Домрезе подчеркнул, что достижение перемирия возможно только при условии, что оно будет приемлемо для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину". Как возможное решение он назвал "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий как Крым, в Украину - можно было бы договориться о переходном периоде".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не изменила цель, ради которой она развязала войну против Украины. Поэтому мы должны готовиться к вражеским наступлениям.

Кроме того, эксперты проанализировали, как может развиваться война в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна России против Украины