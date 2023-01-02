Бывший генерал НАТО ожидает прекращения огня в Украине в 2023 году

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда обе стороны скажут: "Теперь от этого больше нет пользы. У нас будет прекращение огня где-то в 2023 году", - сказал он.

По его мнению, между февралем и маем возникнет ситуация "при которой обе стороны будут понимать, что никуда не денутся". По его словам, это будет момент для переговоров о прекращении огня. Но это не означает мир на длительный период.

"Перемирие означает: мы прекращаем стрельбу. Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или президент Индии Моди - хотя на самом деле никто не навязывается", - добавил он.

Домрезе подчеркнул, что достижение перемирия возможно только при условии, что оно будет приемлемо для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину". Как возможное решение он назвал "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий как Крым, в Украину - можно было бы договориться о переходном периоде".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не изменила цель, ради которой она развязала войну против Украины. Поэтому мы должны готовиться к вражеским наступлениям.

Кроме того, эксперты проанализировали, как может развиваться война в 2023 году.

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