ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Бывший генерал ГУР назвал 6 уроков войны в Украине для Европы

12:21 04.06.2026 Чт
2 мин
Одного лишь оружия уже недостаточно. Что должно стать приоритетом для безопасности Европы?
aimg Дмитрий Левицкий
Бывший генерал ГУР назвал 6 уроков войны в Украине для Европы Фото: Европа должна вынести шесть уроков из войны в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Современная европейская безопасность должна строиться вокруг разведки, а не количества вооружения. Опыт Украины демонстрирует необходимость быстрой адаптации к новым угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение экс-заместителя начальника ГУР генерал-майор Ильи Павленко в колонке на KyivPost.

Роль разведки в современной войне

В реалиях сегодняшнего поля боя разведка перестала быть вспомогательной функцией. Она стала центральным элементом безопасности способности, без которого не работает высокоточное оружие, ПВО или уничтожение логистики противника.

По словам Павленко, оборона превращается в запоздалую реакцию без надлежащих разведывательных данных.

Читайте также: В Латвии назвали опасное "окно" для удара России по НАТО

Шесть уроков по безопасности для Европы

Опыт Украины, по мнению Павленко, позволяет выделить фундаментальные уроки для новой европейской архитектуры безопасности.

Урок 1: Разведывательно-ударный контур. Сенсоры, аналитика и средства поражения должны работать как единый организм. Преимущество получает тот, у кого максимально короткий путь от обнаружения цели до удара.

Урок 2: Война адаптаций. Россия постоянно учится и меняет тактику. Европейская практика оборонных закупок, которая длится годами, является критической уязвимостью, поэтому безопасность должна стать системой постоянного обновления.

Урок 3: Боевые инновации. Главным преимуществом является скорость перехода технологий от идеи к боевому применению. Показательным примером является эффективность среднеглубинных ударов по вражеской инфраструктуре.

Урок 4: Противодействие операциям влияния. РФ пытается подорвать политическую волю Европы. Кроме этого, Москва массово вербует граждан стран Глобального Юга, что представляет прямую угрозу для ЕС через миграционные сети.

Урок 5: Украина как донор безопасности. Украинский боевой опыт является практической необходимостью для Европы. Интеграция Украины в евроатлантическую систему безопасности не должна рассматриваться как отдаленный политический жест.

Урок 6: Активное сдерживание. Сдерживание РФ требует совместных усилий: сильной армии, единого производства оружия и способности наносить удары по военной машине противника, его логистике и финансам.

"Да, Европе нужен новый арсенал. Но этот арсенал - это не только оружие. Это разведка, технологии, промышленность, устойчивость, политическая воля, работа с обществами за пределами Европы и способность действовать вместе. Украина уже является частью этого арсенала. Вопрос лишь в том, насколько быстро мы вместе превратим этот опыт в общую систему безопасности, которая не просто будет реагировать на агрессию, а опережать ее", - резюмировал Павленко.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУР Война России против Украины
Новости
Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины