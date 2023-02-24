Бывшие пленные смогут учиться за счет государства, - Минобразования

Законопроект был представлен народными депутатами Украины и поддержан МОН.

Согласно принятому Закону, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей могут получить государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Нормы Закона обеспечивают социальную справедливость и доступ указанных лиц к поддержке со стороны государства, в частности: