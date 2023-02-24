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Бывшие пленные смогут учиться за счет государства, - Минобразования

Фото: бывшие украинские пленные будут учиться за средства государства и получать стипендию (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Украинцы, освобожденные из российского плена, а также члены их семей получат целевую поддержку для получения образования от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования.

Законопроект был представлен народными депутатами Украины и поддержан МОН.

Согласно принятому Закону, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей могут получить государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Нормы Закона обеспечивают социальную справедливость и доступ указанных лиц к поддержке со стороны государства, в частности:

  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии;
  • безвозмездного обеспечения учебниками;
  • безвозмездного доступа к сети «Интернет», систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • безвозмездного проживания в общежитии;
  • других мер, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Напомним, в Украине отменили ДПА для учащихся 4 и 9 классов.

Украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которыебудут там обустроены.

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МОН