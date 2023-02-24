Бывшие пленные смогут учиться за счет государства, - Минобразования

Украинцы, освобожденные из российского плена, а также члены их семей получат целевую поддержку для получения образования от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования.
Законопроект был представлен народными депутатами Украины и поддержан МОН.
Согласно принятому Закону, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей могут получить государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Нормы Закона обеспечивают социальную справедливость и доступ указанных лиц к поддержке со стороны государства, в частности:
Напомним, в Украине отменили ДПА для учащихся 4 и 9 классов.
Украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которыебудут там обустроены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.