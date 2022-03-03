Кількість жертв внаслідок атаки Чернігова зросла до 33, ще 18 людей травмовані

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив ракетою по житловим будинкам Чернігова. Раніше рятувальники повідомляли про 22 загиблих, однак наразі ця цифра зросла до 33.

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