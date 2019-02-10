Кількість жертв обвалу будинку в Стамбулі перевищила 20

В результаті інциденту загинула 21 людина

Количество жертв обвала жилого дома в Стамбуле (Турция) возросло до 21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, в результате обрушения 8-этажного дома в азиатском районе Стамбула погиб 21 человек, еще по меньшей мере 14 получили ранения.

Отмечается, что причины инцидента устанавливаются.

"Мы вынесли много уроков из этого. Мы примем все необходимые меры", - заявил президент Турции Раджеп Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обвала дома, который произошел в среду, 6 февраля, в Стамбуле погибли 17 человек.

Как известно, в Стамбуле 6 февраля обвалился жилой дом. В нем официально значилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек.

Также РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.