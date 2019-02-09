Кількість жертв обвалу будинку в Стамбулі зросла до 17

Ще 13 осіб отримали поранення

Количество жертв обрушения дома, которое произошло, 6 февраля, в Стамбуле возросло до 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы на месте обвала дома в Стамбуле.

"Мы нашли еще одно тело", - сказал Сойлу.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Турции Фехреттина Коджа, в больнице находятся 13 человек, которые получили ранения в результате обвала. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв обрушения здания в Стамбуле возросло до 16 человек, после того как под завалами было обнаружено еще несколько человек. Среди жертв есть дети.

Как известно, в Стамбуле 6 февраля обвалился жилой дом. В нем официально значилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек.

РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.