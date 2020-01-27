Кількість жертв китайського коронавіруса збільшилася до 80

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї досягла 80 осіб. Про це повідомляє державний комітет КНР з питань охорони здоров'я.

Наголошується, що в провінції Хубей 26 січня зафіксували 24 нових смертельних випадки. Крім цього, в Китаї підтвердили 769 випадків нових заражень, 137 з яких назвали важкими.

Загалом на даний момент зафіксовано 2744 підтверджених випадків захворювань у 30 провінціях і муніципалітетах, 461 з яких називають важкими.

Більш того, 5794 осіб підозрюваних у зараженні вірусом, а ще 30453 людини проходять медичне обстеження.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що імовірним джерелом коронавірусу були дикі тварини. Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Раніше голова Державного комітету у справах охорони здоров'я Китаю Ма Сяовэй заявив, що новим коронавірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду.

Спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії.