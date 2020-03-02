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Кількість заражених коронавірусом у Франції наближається до 200

Новини » В світі     02.03.2020 - 23:05
Кількість заражених коронавірусом у Франції наближається до 200
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Жертвами коронавірусу у Франції стали три людини

У Франції кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 зросла до 191. Про це повідомив генеральний директор Управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

Він повідомив, що фахівцями встановлено, що у Франції заразилися 107 осіб. Ще 38 людей були інфіковані за кордоном.

"Станом на 16 годину понеділка (15.00 за Києвом) кількість інфікованих збільшилася у Франції (за минулу добу) на 61 людину і досягло 191 хворого", - сказав медик.

"На території Франції коронавірус присутній в 12 департаментах, причому у п'яти з них констатовано більше 10 випадків", - додав Саломон.

При цьому він уточнив інформацію ЗМІ про те, що у Франції померли від коронавірусу чотири людини.

"Всього померли три людини: китайський турист, викладач ліцею з департаменту Уаза і в понеділок, у місті Комп'єнь - 89-річна жінка", - сказав Жером Саломон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції вже зареєстрували 130 випадків зараження новим коронавірусом, серед них двоє померли.

У світі вже більше 3000 чоловік померли від коронавірусної інфекції, більшість смертей - у материковому Китаї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого.

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