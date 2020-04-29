Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс. человек: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР
В Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел);
- Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 323 случая (17 поправились);
- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);
- Житомирская обл. - 357 случаев (18 поправились);
- Закарпатская обл. - 403 случаи (43 выздоровели);
- Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел);
- Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели);
- г. Киев - 1 341 случай (69 выздоровели);
- Киевская обл. - 643 случаи (70 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел);
- Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели);
- Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели);
- Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели);
- Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели);
- Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели);
- Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели);
- Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели);
- Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел);
- Хмельницкая обл. - 81 случай (18 поправились);
- Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели);
- Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).
На амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1 643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медики.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19.
Также по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост количества зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек.