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Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс. человек: карта

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 09:42
Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс. человек: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР

В Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел);
  • Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 323 случая (17 поправились);
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 357 случаев (18 поправились);
  • Закарпатская обл. - 403 случаи (43 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел);
  • Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели);
  • г. Киев - 1 341 случай (69 выздоровели);
  • Киевская обл. - 643 случаи (70 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел);
  • Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели);
  • Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели);
  • Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели);
  • Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. - 81 случай (18 поправились);
  • Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс. человек: карта

На амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1 643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медики.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19.

Также по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост количества зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек.

В Украине COVID-19 заболели около 2 тысяч медиков и более 600 детей В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
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