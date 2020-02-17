Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВООЗ у Twitter.

При цьому наголошується, що зафіксовані три смертельних випадки.

Китаю,

"Outside #China, WHO has received reports of 694 #COVID19 cases from 25 countries & three deaths.



As more data comes in from , we're starting to get a clearer picture of the outbreak, how it's developing & where it could be headed"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2020

Нагадаємо, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

Крім того, в Сінгапурі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. За даними МОЗ, один із заражених однорічна дитина, який був раніше евакуйовано з міста Ухань.