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Кількість заражених коронавірусом за межами Китаю наближається до 700

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Зафіксовано три смертельних випадки

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВООЗ у Twitter.

При цьому наголошується, що зафіксовані три смертельних випадки.

Китаю,

Нагадаємо, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

Крім того, в Сінгапурі підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. За даними МОЗ, один із заражених однорічна дитина, який був раніше евакуйовано з міста Ухань.

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