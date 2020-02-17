Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая приближается к 700

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по данным на понедельник, 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека в 25 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter.

При этом отмечается, что зафиксированы три смертельных случая.

Китая,

Напомним, администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

Кроме того, в Сингапуре подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. По данным Минздрава, один из зараженных годовалый ребенок, который был ранее эвакуирован из города Ухань.