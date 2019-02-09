Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 30

Протестувальники спалили авто військових поблизу з Ейфелевою вежею

В Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным французской полиции, во время протеста движения "желтых жилетов" были задержаны 36 демонстрантов, из них минимум 21 был взят под стражу.

Кроме того, во время акции участники протеста "желтых жилетов" подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Отмечается, что сегодня, в антиправительственных акциях протеста по всей Франции приняли участие свыше 50 тыс. "желтых жилетов". Более 4 тысяч человек вышли сегодня на улицы Парижа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже во время акции протеста движения "желтых жилетов" правоохранители арестовали более 20 демонстрантов.

Добавим, сегодня, 9 февраля, в Париже во время акции протеста движения "желтых жилетов" возникли столкновения между полицией и демонстрантами. Чтобы разогнать протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ. Кроме того, полиция задержала 10 человек, двое из которых получили ранения.