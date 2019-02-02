Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі зросла до 30

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" у Франції зросла до 58,6 тис.

В Париже полиция задержала 30 демонстрантов, которые вышли сегодня на акцию антиправительственного протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По словам представителей полиции, в ходе протеста правоохранители арестовали 30 демонстрантов.

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что всего на акции антиправительственного протеста движения "желтых жилетов" по всей стране вышли 58,6 тысяч демонстрантов.

По данным МВД, в Париже на акцию протеста вышли свыше 10,5 тысяч человек. Однако независимая компания Occurrence сообщает о 13,8 тыс. протестующих.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, во Франции началась новая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". В Париже демонстранты собирались почтить память раненых во время столкновений с полицией протестующих.

Как писало РБК-Украина, в Париже между правоохоронями и демонстрантами, которые пытались из мебели построить баррикады, возникли стычки. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Кроме того, во французском Нанте один из протестующих устроил стрельбу, в результате чего двое правоохранителей и журналист получили ранения. Один из полицейских был госпитализирован.