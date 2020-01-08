Кількість українців серед жертв аварії літака МАУ в Ірані уточнюється

Кількість громадян України серед жертв аварії українського літака в Ірані наразі уточнюється. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними українського дипломатичного відомства, в момент авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані на борту перебувало 177 людей, з них 168 пасажирів та 9 членів екіпажу.

"Зараз інформація про кількість українців уточнюється. Наразі причини катастрофи розслідуються", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше сервіс Aviation Newsroom, який відстежує дані про польоти повітряних суден, опублікував попередній список загиблих в результаті аварії українського літака в Ірані. Сервіс повідомляє про 11 загиблих українців. Крім того, іранське агентство ISNA оприлюднило поіменний список загиблих громадян України.

Також РБК-Україна писало, що в посольстві України в Ірані виключають, що аварія літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані сталася внаслідок теракту. Попередньо, причиною авіакатастрофи є технічна несправність двигуна.

Додамо, що згідно з міжнародним правом, катастрофу українського літака авіакомпанії МАУ розслідуватиме влада Ірану. Однак, технічні можливості для повного розслідування авіакатастрофи мають лише деякі країни, зокрема, США та Франція.