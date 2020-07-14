Кількість терактів у країнах Євросоюзу продовжує скорочуватися

В Європейському союзі в 2019 році продовжило скорочуватися кількість терористичних актів. За цей період відбулося 119 спроб, в тому числі і запобігли теракту.

Про це повідомили в Європарламенті.

Наголошується, що 21 спроба відноситься до дихадистскому тероризму. Незважаючи на те, що це лише одна шоста всіх спроб терактів, після атак джихадистів загинули всі 10 жертв, а також були поранені 26 з 27 осіб за 2019 рік. Теракти зі смертельними наслідками сталися в Утрехті (Нідерланди), Парижі (Франція) і Лондон (Великобританія).

Половина терактів в ЄС ставляться до этнонационалистическим і сепаратистським - 57. При цьому 56 з них були зроблені в Північній Ірландії.

Також в Європарламенті зазначили, що кількість запобігли терактів було в два рази більше, ніж здійснених. При цьому в Європолі повідомили, що рівень загрози залишається все ще відносно високою.

За 2019 рік було заарештовано 436 осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних з джихадистским тероризмом. Арешти пройшли в 15 країнах. Найбільше у Франції (202), від 32 до 56 в Іспанії, Австрії і Німеччини, і від 18 до 27 арештів в Італії, Данії та Нідерландах.

Нагадаємо, наприкінці травня в Австрії чоловік з ножем напав на п'ятьох осіб у різних районах міста Баден, всі були госпіталізовані в лікарню з пораненнями.

Також РБК-Україна писало, що у шотландському Глазго невідомий вчинив напад на людей з ножем, загинули три людини.