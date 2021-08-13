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Кількість країн-учасниць Кримської платформи сягнула 40, - Кулеба

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників Кримської платформи зросла. Таким чином, участь у саміті візьмуть 40 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає, сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті", - сказав він.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.

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МЗСДмитро КулебаКримська платформа