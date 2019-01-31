Кількість сонячних панелей у приватних домогосподарствах збільшилась удвічі

За 2018 рік сонячні панелі встановили 4500 домогосподарств

По состоянию на конец 2018 года солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 160 МВт установили около 7,5 тыс. украинских семей . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

По данным пресс-службы, большая половина всех СЭС, - почти 4500 - установлена в 2018 году. Это более чем в два раза больше, чем в 2017 году (1901 семья).

ТОП-5 областей, где установлено больше солнечных станций в домохозяйствах:

882 - Днепропетровская;

838 - Киевская;

664 - Тернопольская;

484 - Ивано-Франковская;

469 - Кировоградская.

По данным пресс-службы, домохозяйства Украины потратили на солнечные панели 151 млн евро.

Напомним, в конце января 2019 года Украина и Норвегия подписали предварительные контракты примерно на 1,5 млрд долларов. Из общей суммы контрактов около 1 млрд долларов - это инвестиции в возобновляемую энергетику.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует строительство в Черкасской области солнечной электростанции мощностью 30 МВт. Проект будет внедрен Украинским механизмом специального назначения, что полностью принадлежит норвежскому разработчику солнечных электростанций Scatec Solar ASA.