Україна підписала з Норвегією попередні контракти на 1,5 млрд доларів

Фото: Володимир Гройсман (www.kmu.gov.ua)

Більшість контрактів відносяться до відновлювальної енергетики

Україна і Норвегія підписали попередні контракти приблизно на 1,5 млрд доларів. сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками Українсько-норвезького ділового форуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Зокрема, Гройсман зазначив, що із загальної суми контрактів "близько 1 млрд доларів- це інвестиції у відновлювальну енергетику".

Він також додав, що спектр співпраці доволі великий: агросектор, ІТ, автомобілебудування. При цьому сегмент відновлювальної енергетики - це вітрова, сонячна та гідроенергетика.

"Це добрий сигнал і добрий результат. Далі контакти між українськими і норвезькими підприємцями будуть посилюватися. В кожному моєму візиті компонент економіки посідає важливе місце", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 28 січня знаходиться з візитом Норвегії. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг голова українського уряду запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансує будівництво у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт. Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA.