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На Криті стався сильний землетрус. Зруйновані будинки і храми, є загиблий

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Крит, Понеділок 27 вересня 2021 11:34
На Криті стався сильний землетрус. Зруйновані будинки і храми, є загиблий Фото: наслідки землетрусу на Криті (twitter.com/greekcitytimes)
Автор: Ілона Свиридова

Вранці на Криті стався сильний землетрус. В результаті зруйновано десятки будинків, храми, також відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kathimerini.

Повідомляється, що стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті загинув робітник у монастирі Профітіс Іліас, який проводив реставраційні роботи.

Також відомо, що кілька людей опинилися під завалами, але їх вже врятували. Зокрема, в селі Пацидерос чоловік деякий час був заблокований в будинку під уламками. Також ненадовго були заблоковані відвідувачі однієї з аптек.

На Криті стався сильний землетрус. Зруйновані будинки і храми, є загиблий

Фото: наслідки землетрусу на Криті (twitter.com/ekathimerini)

На даний момент відомо про пошкодження великої кількості будівель і храмів в населених пунктах Руссохорія, Архонтіко і Пасідерос. Значної шкоди завдано мережам водопостачання.

Землетрус мав тривалий характер і сильно відчувався не тільки в Іракліоні, але й на всьому острові, а також на інших, наприклад, на Санторіні. Крім того, були зафіксовані інтенсивні афтершоки.

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