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Ракетні удари по Львову: 6 загиблих та 8 постраждалих, серед них - дитина

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Львів , Понеділок 18 квітня 2022 10:19
Ракетні удари по Львову: 6 загиблих та 8 постраждалих, серед них - дитина Фото: 6 людей загинули, ще 8 постраждали внаслідок ракетної атаки на Львів (nationalinterest org)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетних ударів по Львову загинуло шестеро людей, ще вісім постраждали. Тривають пожежі внаслідок влучання по об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три - по об‘єкті військової інфраструктури. Один - по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - написав Козицький.

За його словами, об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина. Дані уточнюються", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

Після чого в Офісі президента України повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.

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