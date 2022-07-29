Кількість поранених через обстріл Миколаєва зросла майже вдвічі

"На зараз вже 13 поранених і 5 загиблих. За все будуть відповідати. Звичайні терористи…" - написала вона.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні російська армія касетними снарядами обстріляла спальний район Миколаєва. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту.

Додамо, що до цього у Миколаєві пролунали вибухи. Це сталося вже після скасування повітряної тривоги.

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