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Списки на обмін полонених можуть коректувати

Новини » Політика    06.09.2019 - 09:29
Списки на обмін полонених можуть коректувати
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обмін може початися 7 вересня

Списки на обмін утримуваними особами між Україною та Росією можуть коректувати до початку процесу обміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними джерел, представники України та Росії домовилися про обмін полоненими за формулою "35 на 35", але до 7 вересня, імовірної дати початку процесу, в списках можуть відбутися зміни. Переговори будуть продовжуватися до початку обміну.

Зазначається, що наразі є інформація про включення до списків на обмін 24 військовополонених українських моряків та ще 11 політв'язнів, включаючи Олега Сенцова.

Крім того, джерело додало, що під питанням залишається обмін українських політв'язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, які були засуджені в Росії на тривалі терміни за участь в бойових діях в Чечні, а також двох співробітників СБУ, затриманих після нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, можуть обміняти на колишнього бойовика "ДНР" та фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Напередодні Цемаха звільнили з-під варти.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великого обміну.

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