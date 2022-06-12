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Кількість постраждалих дітей через російську агресію різко зросла: нові дані

Фото: в Україні через російську агресію постраждали 795 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали вже 795 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 508 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.

Найбільше в результаті дій РФ постраждало дітей в Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16,

Кількість постраждалих дітей різко зросла, оскільки в ході фіксації правопорушень стало відомо про поранення в результаті обстрілу ще 16 дітей в Харківській області.

Так, 3 червня через обстріл окупантами Балаклії отримала поранення 11-річна дівчинка.

Крім того, 30 травня в результаті обстрілу Харкова з мінно-вибуховими пораненнями в медустанову доставлений 16-річний хлопець.

Також стало відомо, що в результаті обстрілу окупантами автомобіля на початку війни в Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

Нагадаємо, за даними на кінець травня, Росія з початку повномасштабної війни депортувала вже 230 тисяч українських дітей.

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