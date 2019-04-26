Кількість відвідувачів Чорнобильської зони збільшилася майже в 10 разів

Фото: зона відчуження (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кількість відвідувачів "зони відчуження" з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тис. до 70 тис. осіб

Кількість відвідувачів "зони відчуження" Чорнобильської АЕС з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тис. до 70 тис. осіб, половина з них-іноземці. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, в даний час спостерігається суттєве збільшення відвідувачів "зони відчуження".

"Ми спостерігаємо суттєве збільшення відвідувачів "зони відчуження". Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з 8 тис. до 70 тис., це майже в десять разів", - повідомив він.

За словами міністра, половина відвідувачів - це іноземці.

Нагадаємо, в "зону відчуження" у 2018 році приїжджали 63 тис. туристів. Надходження від туристичних послуг за 2018 рік становить 39 млн гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз виділив 5 млн євро допомоги для населення, що проживає поблизу Чорнобильської зони відчуження. На виділені кошти закуплено медичне та лабораторне обладнання для лікарні, інформаційний центр, теплиця, установка для спалювання лісових відходів, обладнання для радіологічного картування території