Кількість користувачів онлайн-сервісів "Миколаївгаз Збуту" зросла на 10%

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Майже п'ять років кожен клієнт має можливість контролювати свій особистий рахунок онлайн

Майже третина клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" користуються онлайн-сервісами компанії. Тому під час карантину вони можуть вирішувати всі питання забезпечення газом дистанційно, що відповідає рекомендаціям МОЗ. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгаз Збуту".

За два останні місяці в Миколаївській області кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua зросла на 10%. Це, за словами прес-служби, більше 9 тис. нових споживачів природного газу. Зараз зручність цього онлайн-сервісу оцінили майже 105 тис. домогосподарств.

"Вже майже п'ять років кожен клієнт ТОВ "Миколаївгаз Збут" має можливість контролювати свій особистий рахунок онлайн. З допомогою Особистого кабінету клієнти компанії можуть заплатити за спожитий газ, передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, самостійно завантажити і роздрукувати рахунок, дізнатися ціну природного газу або звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А учасники акції "Твоя незалежність" з 15 жовтня мають можливість керувати своїм запасом газу через Особистий кабінет", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що також дуже популярними серед споживачів природного газу Миколаївської області стає Viber-бот 7104.ua. За допомогою цього додатка споживачі газу можуть завантажити квитанції на оплату газу, передати показання лічильника, сплатити онлайн за газ і його розподіл по п'яти особовим рахункам з одного аккаунта.

Також ТОВ "Миколаївгаз Збут" пропонує споживачам встановити мобільний додаток 104 Mobile для Android або 104 Mobile Light для IOS, яке також дозволяє контролювати стан розрахунків за природний газ.

За словами прес-служби, в умовах поширення епідемії коронавіруса, а також рекомендацій держави уникати людних місць, використання дистанційних сервісів стало ще більш актуальним.

"Переваги використання онлайн-сервісів очевидні, адже можливість контролювати і керувати своїм лиицевым рахунком, дистанційно передавати показання і здійснювати платежі дають нашим клієнтам можливість уникати черг - це дозволяє не тільки звільнити свій час, щоб присвятити його особистим справам і спілкування з близькими людьми, а також уникнути скупчення людей, що актуально під час карантину", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.