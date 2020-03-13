Количество пользователей онлайн-сервисов "Николаевгаз Сбыта" выросло на 10%

Иллюстративное фото (dtek.com)

Почти пять лет каждый клиент имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн

Почти треть клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" пользуются онлайн-сервисами компании. Поэтому во время карантина они могут решать все вопросы обеспечения газом дистанционно, что соответствует рекомендациям МОЗ. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаз Сбыта".

За два последних месяца в Николаевской области количество пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua выросло на 10%. Это, по словам пресс-службы, более 9 тыс. новых потребителей природного газа. Сейчас удобство этого онлайн-сервиса оценили почти 105 тыс. домохозяйств.

"Уже почти пять лет каждый клиент ООО "Николаевгаз Сбыт" имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн. С помощью Личного кабинета клиенты компании могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, самостоятельно загрузить и распечатать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. А участники акции "Твоя энергонезависимость" с 15 октября имеют возможность управлять своим запасом газа через Личный кабинет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также очень популярными среди потребителей природного газа Николаевской области становится Viber-бот 7104.ua. С помощью этого приложения потребители газа могут загрузить квитанции на оплату газа, передать показания счетчика, оплатить онлайн за газ и его распределение по пяти личным счетам с одной аккаунта.

Также ООО "Николаевгаз Сбыт" предлагает потребителям установить мобильное приложение 104 Mobile для Android или 104 Mobile Light для IOS, которое также позволяет контролировать состояние расчетов за природный газ.

По словам пресс-службы, в условиях распространения эпидемии коронавируса, а также рекомендаций государства избегать людных мест, использование дистанционных сервисов стало еще более актуальным.

"Преимущества использования онлайн-сервисов очевидны, ведь возможность контролировать и управлять своим лиицевым счетом, дистанционно передавать показания и осуществлять платежи дают нашим клиентам возможность избегать очередей - это позволяет не только освободить свое время, чтобы посвятить его личным делам и общению с близкими людьми, а также избежать скопления людей, что актуально во время карантина", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.