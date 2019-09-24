Кількість загиблих від землетрусу в Пакистані зросла до 19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що в результаті землетрусу загинули 19 осіб, ще щонайменше 300 осіб постраждали.

Епіцентр землетрусу знаходився недалеко від міста Мирпур на підконтрольній Пакистану території Кашміру. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися також у столицях Пакистану та Індії.

В район землетрусу були відправлені військові і медики.

Нагадаємо, Пакистані стався землетрус магнітудою 5,8 балів, в результаті чого загинула щонайменше одна людина. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу в Ісламабаді, епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів. Епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус було найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років

Крім того, біля острова Карпатос (Греція) землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км.