Кількість загиблих турецьких військових в Сирії зросла

Кількість військовослужбовців Збройних сил Туреччини, загиблих в результаті авіаудару в Ідлібі, перевищила 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За даними губернатора провінції Хатай Рахмі Догана, жертвами удару сил режиму Башара Асада в провінції Ідліб стали щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. Відомо про ще понад 30 постраждалих.

"На даний момент госпіталізовано 36 військовослужбовців ЗС Туреччини, які постраждали при атаці сил Асада в Ідлібі", - розповів Доган.

Зазначається, що поранених військовослужбовців доправили в Туреччину через контрольний пункт пропуску Джилвегезю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сирійській провінції Ідліб в результаті авіаудару урядових сил загинули понад 20 турецький військових. Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки. Пізніше стало відомо про щонайменше 29 загиблих.

Також РБК-Україна писало, що ООН закликала негайно припинити вогонь у Сирії, а також висловила стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій на півночі країни.