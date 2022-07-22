Кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла

Кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міськради.
"Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних жителя, 25 поранені, вогнем знищені три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.
В результаті атаки пошкоджено авто, торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.
У зв'язку з обстрілами мешканцям Харкова дали рекомендації.