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Кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла

Фото: кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міськради.

"Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних жителя, 25 поранені, вогнем знищені три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.

В результаті атаки пошкоджено авто, торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.

У зв'язку з обстрілами мешканцям Харкова дали рекомендації.

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