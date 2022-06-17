Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до двох осіб. Раніше було відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
Також, за даними глави області, поранення отримали 20 осіб. Наразі їх стан невідомий.
Нагадаємо, зранку 17 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву.
Ворожий снаряд влучив у спальний район міста, від удару постраждало чотири багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.