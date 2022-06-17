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Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла

Фото: внаслідок ракетного удару по Миколаєва загинули двоє осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до двох осіб. Раніше було відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Також, за даними глави області, поранення отримали 20 осіб. Наразі їх стан невідомий.

Нагадаємо, зранку 17 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву.

Ворожий снаряд влучив у спальний район міста, від удару постраждало чотири багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури.

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МиколаївВійна Росії проти України