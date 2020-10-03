Кількість загиблих на пожежах в Луганській області зросла до 11 осіб

Кількість жертв сильних пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб. Рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

Про це повідомила речник обласної поліції Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, співробітники слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, виявили загиблу, яка значилася як безвісно зникла:

Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове, провулок Піщаний, 5 (лежача після 3 інсультів, мешкала одна).

Раніше рятувальники повідомили про те, що під завалами виявили тіла трьох осіб. Тоді ж повідомлялося, що загинуло 10 осіб, один значиться як безвісно зниклий.

Відзначимо, спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якій видно, як проросійські бойовики в Луганській області намагалися підпалити суху траву.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів.