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Трамп збирається заборонити продаж електронних сигарет у США

Новини » В світі    12.09.2019 - 11:12
Трамп збирається заборонити продаж електронних сигарет у США
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

У США зафіксовано шість смертей від використання електронних сигарет

Президент США Дональд Трамп має намір заборонити продаж електронних сигарет в країні через смертельниі випадки від куріння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Повідомляється, що з серпня у США зафіксовано шість смертей від використання електронних сигарет, ще у 450 чоловік були виявлені респіраторні захворювання. Більшість постраждалих є підлітками. Симптоми враховують утруднення дихання, біль у грудях, захворювання шлунково-кишкового тракту.

За словами Дональда Трампа, вейпінг став "гігантським бізнесом за дуже короткий час", але влада "не може дозволити людям хворіти і не може підставляти молодь", бо "люди вмирають через вейпи".

Також він додав, що за заборону вейпінгу взялася перша леді Меланія Трамп. Американський лідер пояснив це тим, що у них є син, за якого дружина дуже переживає.

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар повідомив, що планується не повністю заборонити продажі, а частково: будуть вилучені курильні суміші з м'ятними і ментоловими ароматами, з ароматом цукерок, жуйки, фруктів, алкоголю.

Нагадаємо, експерти прогнозують подорожчання сигарет в Україні майже в три рази. Федерація роботодавців України звернулася до голови комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Данилу Гетьманцеву з проханням відкликати законопроект №1210 на доопрацювання для усунення положень, які можуть завдати шкоди економіці.

Як наголошується, законопроект передбачає штрафи за порушення при реєстрації податкових накладних, оподаткування фінансового результату роботи підприємств. Також він може вплинути на 8 млн громадян України, які курять, оскільки законопроект передбачає різке підвищення тютюнового акцизу - приблизно в 2,5 рази.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві у чоловіка в автомобілі вибухнув вейп. Водій отримав опіки і був доставлений у лікарню.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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