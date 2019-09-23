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Кількість загиблих від військових дій в Афганістані зросла

Новини » Політика    23.09.2019 - 21:52
Кількість загиблих від військових дій в Афганістані зросла
Ілюстративне фото (khaama.com)

Загинули 40 цивільних осіб, а 13 отримали поранення

На півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації афганських військових щонайменше загинули 40 цивільних осіб, а 13 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Зазначається що, щонайменше, 40 цивільних осіб, присутніх на весільній вечірці, були вбиті в результаті вибухів і перестрілок.

Нагадаємо, що інцидент стався в неділю ввечері, 22 вересня, коли спеціальні сили здійснювали операцію в будинку, де бойовики "Талібану" тренували смертників. За даними місцевих властей, біля будинку відбувалася весілля. На той момент 35 цивільних загинули і 13 поранені. Ці люди відвідували весілля біля місця атаки в районі Хаксар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що нещодавно в Афганістані бойовики атакували держустанова, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Крім того, під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

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