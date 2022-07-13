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Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані

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Київ, Середа 13 липня 2022 09:16
Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані Фото: кількість загиблих дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні з початку повномасштабної війни від російської агресії постраждали більше тисячі дітей. З них 349 загинули, ще 652 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, під час проведення аварійно-рятувальних робіт в Часовому Яру Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими РФ, виявлено тіло 9-річного хлопчика.

Також вчора у Сіверську в результаті обстрілу поранені двоє хлопчиків 2 і 17 років. Дворічна дитина у важкому стані.

Зазначимо, що найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 352;
  • Харківській - 190;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

В ОГП підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Крім того, у відомстві розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2126 навчальних закладів. З них 216 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні є можливість безкоштовного відпочинку дітям під час війни.

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